В Рязани подвели итоги спортивно-патриотической акции «Подтянись за Победу»

В Рязани в субботу, 8 мая, накануне празднования 76-летия со дня Великой Победы, на территории «Лесопарка» прошла спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу».

В Рязани в субботу, 8 мая, накануне празднования 76-летия со дня Великой Победы, на территории «Лесопарка» прошла спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу».

Акция организована Федерацией воздушно-силовой атлетики Рязанской области при поддержке региональных минспорта и министерства образования и молодежной политики.

За два часа ее проведения 196 рязанцев и гостей города, приехавших поддержать акцию из соседних областей, выполнили в общей сумме 3100 подтягиваний. Определились лучшие в 20 возрастных категориях, в категории «Абсолют» и в командных зачетах.

На мероприятии присутствовали почетные гости: председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская, депутат рязанской облдумы, директор Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета Игорь Мурог, руководитель молодежного отдела Рязанской епархии РПЦ Отец Павел Коньков.

Федерация воздушно-силовой атлетики области благодарит всех участников, спортивные и общеобразовательные школы, СУЗы, ВУЗы, государственные учреждения, принявшие участие в акции, выражает благодарность партнеру соревнований — фитнес-центру «Эволюция», предоставившему ценные призы.⠀

«Объединение продолжит и в дальнейшем организовывать масштабные спортивные мероприятия, которые позволят развивать дисциплину workout, укреплять физическую форму и прививать концепцию здорового образа жизни жителям Рязанской̆ области», — отметил президент «ФВСАРО» Анохин Дмитрий. ⠀

Результаты акции:

Лучший ВУЗ: «РГВВКДУ»

Лучшая спортшкола: СШОР «Юность»

Лучшая школа: ГОУ СОШ №11

Лучший СУЗ: «Рязанский колледж электроники»

Категория «Абсолют» у мужчин

1 место: Ежов Святослав

2 место: Войновский Денис

3 место: Лаптев Даниил ⠀

Категория «Абсолют» у женщин

1 место: Амелькина Виктория

2 место: Буковская Нина

3 место: Мария Дерганева ⠀

Номинация 5-8 лет (м) — Гирник Даниил г. Москва ⠀ ⠀

Номинация 13-15 (м) — Шерозия Матвей ⠀ ⠀

Номинация 16-17 (м) — Юрков Дмитрий⠀ ⠀

Номинация 18-24 (м) — Ежов Святослав

Номинация 25-29 (м) — Зубов Егор ⠀

Номинация 30-34 (м) — Олькин Дмитрий ⠀

Номинация 30-34 (ж) — Мария Дерганева ⠀

Номинация 35-39 (м) — Иголкин Роман

Номинация 40-44 (м) — Каншинов Геннадий

Номинация 45-49 (м) — Солодинов Андрей

Номинация 50-54 (м) — Савинов Станислав

Номинация 55-59 (м) — Мурог Игорь Александрович

Номинация 55-59 (ж) Буковская Нина

Номинация 60-64 (м) — Брюханов Алексей

Номинация 60-64 (ж) — Алёшина Екатерина