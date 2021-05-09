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В России не будет ежегодных длинных каникул в мае
Минтруд России не планирует вводить непрерывные майские праздники на постоянной основе. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд России не планирует вводить непрерывные майские праздники на постоянной основе. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

В этом году майские праздники сделали непрерывнами из-за предписания Роспотребнадзора. Напомним, предложение озвучила глава ведомства Анна Попова. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.

Решение было принято ради достижения стабильной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.