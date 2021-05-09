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В параде Победы на Красной площади примут участие казаки-буддисты
Исповедующие буддизм казаки войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, они примут участие в параде 9 мая на Красной площади. Торжественные проводы трех казаков в столицу прошли в Центральном хуруле Калмыкии.

Исповедующие буддизм казаки войдут в состав расчета Всевеликого войска Донского, они примут участие в параде 9 мая на Красной площади. Об этом рассказал РИА Новости старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен гелонг.

По его словам, торжественные проводы трех казаков в столицу прошли в Центральном хуруле Калмыкии. Казаков благословили согласно древней традиции.

Йонтен отметил, что до революции у калмыков было много казаков: калмыки входили в состав многих казачьих округов, и все они были буддистами. Калмыки были одними из первых «казаков-инородцев». На Дону они появились в конце XVI — начале XVII века, а позже подписали договор с казаками Войска Донского. В годы Великой Отечественной войны оборону на Дону в 1942 году в составе 51-й армии держала 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия.

Напомним, курсанты ВДВ примут участие в параде Победы 9 мая. Парадный расчет РВВДКУ на Красной площади возглавит новый начальник училища — выпускник Военной академии Генерального штаба гвардии полковник Руслан Евкодимов.