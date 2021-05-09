В Омской области на охоте пропал министр здравоохранения

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как 7 мая уехал на охоту. По данным Life Shot, в лесу обнаружен квадроцикл Мураховского. Также с беспилотника заметили двух медведей.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как уехал на охоту. Об этом сообщают « Коммерческие вести » со ссылкой на собственные источники.

По их данным, 49-летний Мураховский уехал на квадроцикле в лес в пятницу, 7 мая, и не вернулся. Родственники пытались самостоятельно найти пропавшего, но спустя сутки обратились в полицию.

Чиновника ищет личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотоинспекторы и местные жители, присоединятся волонтеры. Задействованы также вертолеты.

Мураховский возглавил минздрав области в ноябре 2020 года, до этого он был главврачом омской больницы скорой медпомощи № 1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный.