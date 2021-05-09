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В Омской области на охоте пропал министр здравоохранения
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как 7 мая уехал на охоту. По данным Life Shot, в лесу обнаружен квадроцикл Мураховского. Также с беспилотника заметили двух медведей.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как уехал на охоту. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на собственные источники.

По их данным, 49-летний Мураховский уехал на квадроцикле в лес в пятницу, 7 мая, и не вернулся. Родственники пытались самостоятельно найти пропавшего, но спустя сутки обратились в полицию.

Чиновника ищет личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотоинспекторы и местные жители, присоединятся волонтеры. Задействованы также вертолеты.

Мураховский возглавил минздрав области в ноябре 2020 года, до этого он был главврачом омской больницы скорой медпомощи № 1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный.

По данным Life Shot, в лесу обнаружен квадроцикл Мураховского. Также с беспилотника заметили двух медведей. Сообщается, что когда пропавший выходил на связь в последний раз, он говорил, что застрял и собирается пойти пешком.