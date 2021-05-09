Сотрудники рязанского ФСИН сняли клип на песню «Вечный огонь»
Сотрудники управления ФСИН по Рязанской области сняли видео к песне «Вечный огонь», написанной на стихи Евгения Аграновича. Актерами, режиссерами и певцами стали сами работники ведомства.
Сотрудники управления ФСИН по Рязанской области сняли видео к песне «Вечный огонь», написанной на стихи Евгения Аграновича. Актерами, режиссерами и певцами стали сами работники ведомства.
Съемки шли на территории военного полигона «Дубровичи». Героями ролика стали 12 сотрудников ФСИН.
К записи ролика они готовились более месяца.
«В клипе мы хотели показать, что каждый солдат на войне ежедневно совершал подвиг, вступая в бой, защищая свою Родину, детей, любимых, матерей, отцов и друзей. Когда мы снимали военные сцены, у нас слезы выступали сами собой. Сами не ожидали, что на одном дыхании вот так все получится», — рассказали актеры.
Съемки прошли при подготовке проекта ФСИН России «Весна! Победа! Жизнь!».