Солист Rammstein опубликовал снятый в Эрмитаже клип на советскую песню

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн 9 мая опубликовал видео, снятое в Эрмитаже на песню «Любимый город». Музыкант исполнил ее в оригинале — на русском языке.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн 9 мая опубликовал видео, снятое в Эрмитаже на песню «Любимый город». Музыкант исполнил ее в оригинале — на русском языке.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил, что поддержал идею снять клип в интерьерах музея. По его словам, «диалог культур может принимать самые парадоксальные формы, оставаясь при этом диалогом и мостом над разорванным миром».

«Эрмитаж, музей, бывший свидетелем на Нюрнбергском процессе, организовал съемки клипа Тилля Линдеманна как одно из событий года „Россия — Германия“, который мы начали выставкой „Железный век. Европа без границ“, совместившей размах научного сотрудничества с интеллигентной манерой обращения с „перемещенным искусством“», — говорится в комментарии Пиотровского на сайте музея.

В клипе солист восточногерманского ансамбля поет русскую военную песню в интерьерах немецкого архитектора Лео фон Кленце, который ленинградцы защитили от налетов немецкой авиации.

Песня «Любимый город» была написана в 1939 году композитором Никитой Богословским на стихи поэта Евгения Долматовского. Известность приобрела после выхода на экраны фильма «Истребители» в 1939 году, ее исполнял советский актер и певец Марк Бернес.