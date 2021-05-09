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Рязань и Михайлов планируют включить в маршрут «Большого Золотого кольца»
Ростуризм планирует расширить маршрут «Большое Золотое кольцо», включив в него близкие к Москве города. В маршрут могут включить Рязань и Михайлов.

Ростуризм планирует расширить маршрут «Большое Золотое кольцо», включив в него близкие к Москве города.

По данным ведомства, в этот бренд планируется включить Тульскую область, Рязань и другие исторические города, «которые располагаются вокруг столицы и скоро получат еще лучшую транспортную доступность».

Также глава Михайловского района Евгений Сидоров написал в соцсетях, что в маршрут войдет и Михайлов. По словам министра культуры и туризма области Виталия Попова, макрорегион «Большое Золотое кольцо» сейчас на стадии формирования.

Пока в маршрут входят девять городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль и Углич.