Рязань и Михайлов планируют включить в маршрут «Большого Золотого кольца»
Ростуризм планирует расширить маршрут «Большое Золотое кольцо», включив в него близкие к Москве города. В маршрут могут включить Рязань и Михайлов.
Ростуризм планирует расширить маршрут «Большое Золотое кольцо», включив в него близкие к Москве города.
По данным ведомства, в этот бренд планируется включить Тульскую область, Рязань и другие исторические города, «которые располагаются вокруг столицы и скоро получат еще лучшую транспортную доступность».
Также глава Михайловского района Евгений Сидоров
Пока в маршрут входят девять городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль и Углич.