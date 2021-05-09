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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Татарстане
Пять человек погибли в ДТП в Татарстане. На 127-м километре автодороги Р-239 Казань — Оренбург столкнулись микроавтобус и грузовик.

Авария с пятью погибшими произошла в Татарстане на трассе Казань — Оренбург. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 9 мая.

На 127-м километре автодороги Р-239 Казань — Оренбург столкнулись микроавтобус и грузовик. Пять человек погибли.

В результате аварии также пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.