Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Татарстане
Пять человек погибли в ДТП в Татарстане. На 127-м километре автодороги Р-239 Казань — Оренбург столкнулись микроавтобус и грузовик.
Авария с пятью погибшими произошла в Татарстане на трассе Казань — Оренбург. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 9 мая.
На 127-м километре автодороги Р-239 Казань — Оренбург столкнулись микроавтобус и грузовик. Пять человек погибли.
В результате аварии также пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.