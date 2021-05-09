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Песков объяснил слова Путина о «недобитых карателях»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил слова главы государства, которые тот произнес во время речи на параде Победы 9 мая.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил слова главы государства, которые тот произнес во время речи на параде Победы 9 мая.

Владимир Путин говорил о том, что некоторые силы вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, появляются «сборища недобитых карателей», отмечаются попытки переписать историю. Песков отметил, что в некоторых странах возникают проявления неонацизма, и там с ними борются.

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — произнес Путин.

«Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. „Галичина“, которая в Киеве маршировала совсем недавно», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь Путина имел в виду события в центре Киева, когда там прошел марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина».