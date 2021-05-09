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На сайте «Бессмертного полка» злоумышленники хотели разместить фото нацистов
На сайт «Бессмертного полка» некие люди прислали для размещения фото нацистов в День Победы. Организаторы онлайн-шествия пресекли попытки разместить портреты преступников.

На сайт «Бессмертного полка» некие люди прислали для размещения фото нацистов в День Победы. Организаторы онлайн-шествия пресекли попытки разместить портреты преступников.

По словам представителей движения «Бессмертный полк России», данные о людях, приславших материалы, передадут в Следственный комитет.

Также были зафиксированы массивные хакерские атаки на сайт онлайн-шествия — три DDoS-атаки и шесть веб-атак.

Для восстановления работы сайта временно ограничили его работу.