На сайте «Бессмертного полка» злоумышленники хотели разместить фото нацистов
На сайт «Бессмертного полка» некие люди прислали для размещения фото нацистов в День Победы. Организаторы онлайн-шествия пресекли попытки разместить портреты преступников.
На сайт «Бессмертного полка» некие люди прислали для размещения фото нацистов в День Победы. Организаторы онлайн-шествия пресекли попытки разместить портреты преступников.
По словам представителей движения «Бессмертный полк России», данные о людях, приславших материалы, передадут в Следственный комитет.
Также были зафиксированы массивные хакерские атаки на
Для восстановления работы сайта временно ограничили его работу.