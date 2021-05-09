Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днем Победы
Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила жителей города с 9 Мая — праздником Великой Победы. Видеообращение опубликовано на странице Сорокиной «ВКонтакте».
Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила жителей города с 9 Мая — праздником Великой Победы.
Видеообращение
«Дорогие рязанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, пусть в них звучит детский смех, а семьи собираются вместе за большим столом! Здоровья вам, благополучия и всего самого доброго!» — написала глава администрации Рязани.