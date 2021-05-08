Ветеран Герман Грибакин рассказал о Великой Отечественной войне рязанской школьнице

Ветеран Герман Грибакин рассказал о Великой Отечественной войне рязанской школьнице. Интервью прошло в рамках проекта «Лично — Детям».

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта «Лично — Детям» член Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области Виктория Ивашова встретилась с ветераном войны, председателем Совета ветеранов Железнодорожного района Рязани, полковником в отставке Германом Николаевичем Грибакиным.

Герман Николаевич рассказал, как жил и чем занимался в военные годы. Ветеран поделился воспоминаниями, которые навсегда хранятся в сердце.

«Все обнимались, целовались. Нельзя передать тот момент восторга, я не знаю, с чем его сравнить. А к вечеру народ ожил после 1418 дней, которые мы пережили. Сначала была горечь утраты, потом радовались победе», — рассказал Герман Николаевич о 9 мая 1945 года.