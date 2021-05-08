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В Совфеде предложили сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми
Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов предложил сократить рабочую неделю для женщин с детьми до четырех дней вместо пяти. Четырехдневка для таких женщин нужна для того, чтобы мать могла больше времени уделять семье.

Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов предложил сократить рабочую неделю для женщин с детьми до четырех дней вместо пяти. Об этом он рассказал «РИА Новости».

По его словам, четырехдневка для таких женщин нужна для того, чтобы мать могла больше времени уделять семье и своему ребенку, а также решить те проблемы, которые невозможно в выходные.

Как добавил сенатор, инициативу сначала следует обсудить на заседании трехсторонней комиссии, потому что она затрагивает трудовое законодательство. Леонов добавил, что такая инициатива может быть принята при условии достижения компромисса.

Сокращение рабочей недели для женщин с детьми не должно сказываться на их зарплате и отпуске, подытожил сенатор.

Также, как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в будущем в России возможно сокращение трудовых часов в рабочей неделе.

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — сказал он в беседе с URA.ru.