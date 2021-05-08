\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
12°
Вск, 09
Пнд, 10
13°
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.40 / 75.60 12:18
Нал. EUR 89.25 / 90.20 17:44
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
10 887
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
8 593
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
14 365
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
8 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани прошло торжественное мероприятие «Фестиваль Победы»
В Рязани на площадке перед бюстом Героя Советского Союза Александра Белякова прошел «Фестиваль Победы», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Рязани на площадке перед бюстом Героя Советского Союза Александра Белякова прошел «Фестиваль Победы», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащих 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава и жителей микрорайона Дягилево с наступающим праздником поздравили главный федеральный инспектор по области Михаил Максимов, глава муниципального образования, председатель гордумы Юлия Рокотянская, представители общественных организаций ветеранов и Рязанской епархии.

«Авиация внесла огромный вклад в борьбу с фашистскими захватчиками. Летчики ковали победу в небе, стояли на страже воздушных рубежей страны. Мы гордимся нашим прославленным земляком, Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом авиации Александром Васильевичем Беляковым. Мы должны воспитывать детей на таких примерах, рассказывать подрастающему поколению о подвигах великих предков», — подчеркнула Юлия Рокотянская.

Александр Беляков — штурман знаменитого чкаловского экипажа. В годы Великой Отечественной войны руководил Рязанской высшей школой штурманов ВВС. Весной 1945 года принимал участие в Берлинской операции в должности главного штурмана 16-й воздушной армии. В память о легендарном летчике участники мероприятия возложили Гирлянду Воинской Славы и цветы к бюсту Белякова.

Память погибших в войне почтили минутой молчания. Также гости возложили цветы к памятнику, установленному на территории военного городка в честь 25-летия Победы.