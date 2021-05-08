В Рязани дети на самокатах едва не попали под колеса машины
Подростки на самокатах едва не попали под колеса легковушки. Инцидент произошел в пятницу, 7 мая. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсетях.
Подростки на самокатах едва не попали под колеса легковушки. Инцидент произошел в пятницу, 7 мая, на бульваре Победы. Запись с видеорегистратора опубликовали в
На кадрах видно, что ребята неожиданно появляются на проезжей части в неположенном месте. Водитель едва успел затормозить.
«Родители, берегите своих детей, расскажите, где можно ехать, а где нельзя. Мои ощущения словами не передать», — написала автор поста.