В Мурманске мужчина и ребенок погибли после взрыва самогонного аппарата
Взрыв самогонного аппарата в Мурманске привел к гибели двух человек. Погибли 30-летний мужчина и его 9-летний ребенок.
Из-за возгорания самогонного аппарата в Мурманске погибли два человека. Погибли 30-летний мужчина и его 9-летняя дочь, сообщает
По данным СУ СК по Мурманской области, утром в субботу, 8 мая, в квартире дома на улице Олега Кошевого произошла разгерметизация самогонного аппарата.
«В кухне произошло задымление и образование угарного газа, отравление которым явилось наиболее вероятной причиной смерти мужчины и ребенка. Опасности для жизни и здоровья иных лиц, в том числе из числа жильцов указанного дома, произошедшее возгорание не представляло», — сообщили следователи.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.