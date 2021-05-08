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В Мурманске мужчина и ребенок погибли после взрыва самогонного аппарата
Взрыв самогонного аппарата в Мурманске привел к гибели двух человек. Погибли 30-летний мужчина и его 9-летний ребенок.

Из-за возгорания самогонного аппарата в Мурманске погибли два человека. Погибли 30-летний мужчина и его 9-летняя дочь, сообщает МК.

По данным СУ СК по Мурманской области, утром в субботу, 8 мая, в квартире дома на улице Олега Кошевого произошла разгерметизация самогонного аппарата.

«В кухне произошло задымление и образование угарного газа, отравление которым явилось наиболее вероятной причиной смерти мужчины и ребенка. Опасности для жизни и здоровья иных лиц, в том числе из числа жильцов указанного дома, произошедшее возгорание не представляло», — сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.