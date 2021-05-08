В Горроще нашли тело 33-летнего рязанца
В ночь на 7 мая 33-летний житель Рязани покончил с собой. ЧП произошло в Горроще. Тело обнаружили местные жители.
В ночь на 7 мая 33-летний житель Рязани покончил с собой. ЧП произошло в Горроще. Тело обнаружили местные жители.
Как стало известно РЗН. Инфо из собственных источников, погибшего хватилась утром жена. Она не обнаружила утром супруга и стала звонить друзьям.
Выяснилось, что ночью тот, никому ничего не говоря, ушел из дома. У умершего остался маленький ребенок.
Причина поступка мужчины неизвестна.