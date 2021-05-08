Специалисты напомнили об активности телефонных мошенников в праздники

Телефонные мошенники часто активизируются во время праздников. О типичных сценариях злоумышленников РИА Новости рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.

Телефонные мошенники часто активизируются во время праздников. О типичных сценариях злоумышленников РИА Новости рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

По словам эксперта, мошенники получают базы данных во время утечек и взломов сайтов интернет-магазинов и компаний, и в итоге имеют всю необходимую информацию о гражданине: полное имя, адрес и телефон, почту, а иногда название банка, где он имеет счет.

Чаще всего номера злоумышленников уже занесены в базу программ «Анти-Спам». При звонке пользователь сразу увидит, что это мошенник, пояснил Кувиков. Если программы нет, то нужно внимательно послушать, что и как говорит собеседник. Чаще всего мошенники используют готовые схемы.

Например, они могут сообщить, что кто-то пытался войти в личный кабинет клиента. Чтобы заблокировать доступ к средствам, якобы нужно срочно сообщить CVC-код или PIN-код. Настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают подобную информацию по телефону, отметил Кувиков.

Мошенники также просят назвать код из SMS, который приходит на телефон во время подтверждения транзакций. Они объясняют это тем, что кто-то пытается совершить покупку с карты пользователя, а для блокировки платежа нужен короткий пароль.

Иногда злоумышленники говорят, что на карту пришел денежный перевод, но он заблокирован, и для получения нужно назвать данные карты, чтобы подтвердить личность владельца. Еще один сценарий — с вашего счета якобы уже списали деньги, а вернуть их можно, только назвав номер карты, код из SMS и даже паспортные данные. При малейших сомнениях, добавил специалист, стоит повесить трубку и самому перезвонить в банк по официальному номеру телефона.

Мошенники также часто звонят абонентам и предлагают большую скидку на товары в крупных интернет-магазинах. Чуть реже встречаются мошенничества с призами, для получения которых нужно перевести «депозит». Распространена также схема, когда абоненту звонят «сотрудники полиции» и сообщают, что его родственник попал в отделение, а выпустить его можно только под денежный залог.