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Россиянка скрыла беременность и задушила новорожденного
Жительница Нальчика в Кабардино-Балкарии родила дома ребенка и задушила его. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по республике.

Жительница Нальчика в Кабардино-Балкарии родила дома ребенка и задушила его. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, женщина 1991 года рождения узнала о своей беременности в сентябре 2020-го и решила скрыть этот факт. Она не встала на учет к гинекологу и в медицинские учреждения не обращалась. Женщина понимала, что родственники могут осудить ее за аморальный образ жизни. Когда она находилась на плановом лечении в республиканской клинической больнице, у нее начались схватки. Женщина отпросилась у лечащего врача, оплатила съемную квартиру и родила там мальчика, пишет Лайф.

Потом она задушила младенца, завернула тело в простыни и упаковала в пакет. После россиянка отправилась домой в одно из селений Баксанского района и спрятала тело в кладовке. Мертвого ребенка нашли, а женщину задержали.