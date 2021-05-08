Россияне высказались за снижение доходов чиновников

Почти 80% опрошенных назвали зарплаты российских чиновников неоправданно высокими. Также 38% указали на неоправданно высокие зарплаты в сфере топ-менеджмента.

Почти 80% опрошенных назвали зарплаты российских чиновников неоправданно высокими. Об этом говорят результаты исследования «Работа.ру», сообщает РИА Новости .

Из опрошенных 38% указали на неоправданно высокие зарплаты в сфере топ-менеджмента, 29% считают таковыми доходы риелторов, а 25% — финансистов.

Почти каждый пятый респондент считает, что слишком высокая зарплата у юристов (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).

Также, по мнению россиян, слишком много получают маркетологи (об этом высказались 17%) и дизайнеры (11%). Менее 10% опрошенных признались, что считают слишком высокими зарплаты бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%). В варианте «Другое» чаще всего выбирали артистов и спортсменов.

В недавнем опросе о том, кто получает неоправданно низкую зарплату, лидировали преподаватели, врачи и ученые.