Россиянам рассказали о риске потерять деньги в надежных банках

Cуществует риск потерять средства даже в надежных банках. Об этом рассказал руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Cуществует риск потерять средства даже в надежных банках. Об этом рассказал агентству « Прайм » специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Если что-то случится, больше не выплатят, даже если счета разные, отметил эксперт. При этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка.

«Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и еще 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе, — привел пример Григорян. — Вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона».

Иногда страховому возмещению подлежат суммы до 10 миллионов рублей. Речь идет о продаже недвижимости, наследства, некоторых выплат и пособий. Однако и тут существуют ограничения. По словам эксперта, если это инвестпродукты, которые предлагают банки, то тут есть как шанс заработать, так и риск потерять. Ни одна, даже самая надежная структура, не застрахована от обвала рынков, а гарантий доходности нет. Григорян добавил, что средства на брокерских счетах не страхуются.

Менеджеры банков обещают высокую доходность начинающим инвесторам, но доход будет зависеть только от того, получится удачно проводить выгодные операции или нет.

Также, отметил специалист, до сих пор есть граждане, которые не видят разницы между банковским вкладом и вложением ПИФ.

«Вообще неискушенному гражданину стоит быть внимательным с банковскими продуктами, детально изучать договор и предложение. Если вы не понимаете саму суть, но не хотите отказываться от потенциально большого дохода, возьмите время на изучение продукта, оцените риски. В противном случае вы можете потерять не только потенциальную прибыль, но и собственные деньги», — подытожил эксперт.