Рокотянская поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии праздника председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления принимали Дмитрий Алексеевич Черничкин, Михаил Иванович Кузнецов и Леонид Иванович Окрут.

В преддверии праздника председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления принимали Дмитрий Алексеевич Черничкин, Михаил Иванович Кузнецов и Леонид Иванович Окрут.

Дмитрий Алексеевич Черничкин — Почетный гражданин Рязани. В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в знаменитой встрече на Эльбе и в освобождении Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины».

Михаил Иванович Кузнецов воевал на Западном фронте в составе 256-го танкового полка, был пулеметчиком легендарного танка Т-34. Участвовал в освобождении Белоруссии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью Жукова.

Леонид Иванович Окрут участвовал в партизанском движении в Белоруссии. В подростковом возрасте был связным в партизанском отряде, которым командовал его отец. После войны поступил в военное училище, подполковник запаса. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За безупречную службу».

«О Вас можно писать книги, снимать документальные и художественные фильмы. Искренне и от всего сердца благодарю Вас за мир на земле, восхищаюсь Вашим подвигом, Вашим несгибаемым характером, мужеством и стойкостью. Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!» — сказала Юлия Рокотянская в поздравлении.