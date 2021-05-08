\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
12°
Вск, 09
Пнд, 10
13°
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.40 / 75.60 12:18
Нал. EUR 89.25 / 90.20 17:44
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
10 887
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
8 593
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
14 365
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
8 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рокотянская поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны
В преддверии праздника председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления принимали Дмитрий Алексеевич Черничкин, Михаил Иванович Кузнецов и Леонид Иванович Окрут.

В преддверии праздника председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления принимали Дмитрий Алексеевич Черничкин, Михаил Иванович Кузнецов и Леонид Иванович Окрут.

Дмитрий Алексеевич Черничкин — Почетный гражданин Рязани. В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в знаменитой встрече на Эльбе и в освобождении Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины».

Михаил Иванович Кузнецов воевал на Западном фронте в составе 256-го танкового полка, был пулеметчиком легендарного танка Т-34. Участвовал в освобождении Белоруссии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью Жукова.

Леонид Иванович Окрут участвовал в партизанском движении в Белоруссии. В подростковом возрасте был связным в партизанском отряде, которым командовал его отец. После войны поступил в военное училище, подполковник запаса. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За безупречную службу».

«О Вас можно писать книги, снимать документальные и художественные фильмы. Искренне и от всего сердца благодарю Вас за мир на земле, восхищаюсь Вашим подвигом, Вашим несгибаемым характером, мужеством и стойкостью. Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!» — сказала Юлия Рокотянская в поздравлении.