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Путин заявил о нехватке рабочих мигрантов в России
В Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Путин высказался о нехватке рабочих мигрантов в России.

В Москве в субботу, 8 мая, прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Путин высказался о нехватке рабочих мигрантов в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече обсуждались экономические отношения двух стран.

«Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.

Кроме того, лидер России заявил, что из-за пандемии коронавируса товарооборот между странами уменьшился. При этом Путин выразил уверенность, что он будет восстановлен.

В прошлом году дефицит трудовых мигрантов, которые покинули Россию из-за пандемии и не вернулись, оценивался в 1,5 млн человек. Он уже привел к росту на 30% стоимости труда строительных специальностей и росту цен на сами объекты строительства.