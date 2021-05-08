Подачу заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» продлили на сутки

Подачу заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» продлили на сутки. Заявку в мобильных приложениях и на сайте Сбербанка можно подать до 12:00 9 мая.

Подачу заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» продлили еще на сутки. Заявку можно подать в мобильных приложениях и на сайте Сбербанка до 12:00 9 мая.

Сделать это можно через мини-приложения « ВКонтакте » и « Одноклассники », а также через « Банк Памяти ».

На сайте самой акции прием заявок завершили в 10:00 в субботу, 8 мая.

В этом году, как и в 2020-м, «Бессмертный полк» проходит дистанционно из-за пандемии коронавируса.