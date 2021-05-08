Парадный расчет РВВДКУ на Красной Площади возглавит новый начальник училища

Курсанты рязанского училища ВДВ примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Парадный расчет возглавит новый начальник училища — выпускник Военной академии Генерального штаба гвардии полковник Руслан Евкодимов, сообщается на
Более 800 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск примут участие в параде.
В составе сводного парадного полка Воздушно-десантных войск по брусчатке Красной площади пройдут курсанты РВВДКУ и личный состав 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.
В механизированной колонне Воздушно-десантные войска представят 10 боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М и 10 бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, а также 7 автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» с боевым модулем дистанционного управления «Арбалет-ДМ».
Среди личного состава парадных расчетов и механизированной колонны — лучшие военнослужащие училища и полка, которые своей отличной учебой и службой заслужили почетное право представлять войска на Параде Победы.
Напомним, накануне стало известно, что начальником рязанского училища ВДВ стал Руслан Евкодимов, однако официального подтверждения не было.