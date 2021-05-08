Еще три жителя Рязанской области скончались от коронавируса
От COVID-19 в Рязанской области умерли еще три человека, сообщает федеральный оперштаб в субботу, 8 мая. Всего за пандемию от коронавируса скончался 471 рязанец.
От COVID-19 в Рязанской области умерли еще три человека, сообщает федеральный оперштаб в субботу, 8 мая. Всего за пандемию от коронавируса скончался 471 рязанец.
Заболели еще 43 человека, всего заразились 28 174 жителя региона. Выздоровели за сутки 39 человек, всего вылечились 26 629 жителей области.