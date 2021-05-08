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Чучковца осудили на пять лет за то, что он выбил глаз мужчине
Житель Чучкова ударил мужчину в глаз, из-за чего тот ослеп. Рассмотрено уголовное дело, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В Чучкове мужчина ударил оппонента в глаз, из-за чего тот ослеп. Рассмотрено уголовное дело, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, «вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть».

Как установлено, 13 января 2020 года на почве личных неприязненных отношений мужчина ударил кулаком не менее двух раз своего оппонента в глаз. Потерпевший полностью ослеп на правый глаз.

В суде мужчина вину не признал, но вина его была доказана.

Приговором Шиловского районного суда с учетом непогашенной судимости по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.