Выпускники Рязанского училища связи встретились спустя 11 лет после его ликвидации

Региональная общественная организация ветеранов и выпускников РВВКУС устроила торжественное построение на плацу училища. Выпускники военного вуза встали в строй, как и многие годы назад. На мероприятии ветеранам и выпускникам вручили ценные подарки. Также стало известно, что в октябре планируется открытие памятника воинам-связистам рязанского училища.

В пятницу, 7 мая, рязанскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Советского Союза Захарова исполнилось бы 80 лет со дня образования.

Региональная общественная организация ветеранов и выпускников РВВКУС устроила торжественное построение на плацу училища. Выпускники военного вуза встали в строй, как и многие годы назад.

«Училище связи всегда было передовым в войсках связи по развитию информационно-образовательных технологий, по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы. Наши выпускники всегда достойно выполняли любые задачи в вооруженных силах нашей родины. К сожалению, в 2010 году учебное заведение самостоятельно прекратило свое существование, но традиции продолжаются кафедрами связи в стенах рязанского гвардейского десантного училища… В феврале этого года создана региональная общественная организация ветеранов-выпускников нашего училища. И это мероприятие первое знаменательное событие, которые мы организовали», — рассказал представитель региональной ветеранской организации рязанского высшего военного училища полковника связи Рустам Бурнашев

На мероприятии ветеранам и выпускникам вручили ценные подарки. Также стало известно, что в октябре планируется открытие памятника воинам-связистам рязанского училища.

Напомним, училище связи закрылось в 2009 году по решению Минобороны.