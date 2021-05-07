Названы самые высокооплачиваемые вакансии для рязанцев
Лидером рейтинга стала вакансия старшего PHP-разработчика в компанию, занимающуюся продажей зоотоваров — с зарплатой от 210 000 рублей. На втором месте рейтинга — предложение для IOS-разработчика с зарплатой от 140 тысяч. Третью строчку списка заняла вакансия для специалиста отдела продвижения с зарплатой от 130 000 рублей.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Рязанской области. Соответствующий список опубликовал hh.ru, который проанализировал самые дорогие предложения.
Лидером рейтинга стала вакансия старшего PHP-разработчика в компанию, занимающуюся продажей зоотоваров — с зарплатой от 210 000 рублей.
На втором месте рейтинга — предложение для IOS-разработчика с зарплатой от 140 тысяч. Третью строчку списка заняла вакансия для специалиста отдела продвижения с зарплатой от 130 000 рублей.
Четвертое место заняло предложение начальника смены Ново-Рязанской ТЭЦ (от 123 тысяч), пятое — менеджер по продажам в области финансов и инвестиций от (120 тысяч).