В России нашли способ стабилизировать цены на бензин

В России нашли способ стабилизировать цены на бензин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости.

В России нашли способ стабилизировать цены на бензин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости .

Для этого в России изменят порядок биржевых торгов топливом — они будут проводиться регулярно и равномерно.

«Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС», — поясняется в сообщении.

Крупные нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по низкой цене. Теперь им можно торговать через биржу прямо с завода, а потому некоторые компании смогут отгружать еще больше нефтепродуктов. Кроме того, постановление гарантирует, что проданный на бирже товар дойдет до пунктов, где его забирают покупатели.

По мнению властей, такие меры помогут стабилизировать ситуацию на топливном рынке и окажут сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику.