В России бесплатно газифицируют небольшие дома

В России бесплатно газифицируют небольшие дома. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в эфире телеканала «Россия-1», пишет ТАСС.

В России бесплатно газифицируют небольшие дома. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в эфире телеканала «Россия-1», пишет ТАСС .

По его словам, такая возможность предоставится владельцам недвижимости до 300 кв. м. Региональный оператор построит газопроводы до границ земельных участков.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он.

Ранее в ежегодном послании парламенту президент России Владимир Путин поручил реализовать программу газификации российских регионов без привлечения средств граждан. В минувший четверг, 6 мая, правительство утвердило дорожную карту. По плану властей, к 2030 году газификация субъектов вырастет на 10%, что составит 82,9%.