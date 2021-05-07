Скончался писатель и поэт Борис Гучков

​Гучков скончался на 71-м году жизни. Борис Гучков родился в Касимове, а с 1972 года проживал в Волгограде.

В пятницу, 7 мая, ушел из жизни писатель и поэт Борис Гучков, который родился в Касимове. Об этом сообщает Блокнот-Волгоград. ​

Гучков скончался на 71-м году жизни. Он родился в Касимове, а с 1972 года проживал в Волгограде. В Союз писателей Гучкова приняли в 1989 году. В 2007 году он удостоился звания лауреата Всероссийской литературной премии «Сталинград», а в 2013 году получил Государственную премию Волгоградской области в сфере литературы.

Много лет он вел литературное объединение «Авангард» в Волгограде. Там же вышли его 20 книг, среди которых «Беседа», «Имена», «Красный угол», «Сергей Есенин», «Имя твоё», «Пасторали», «И верить, и любить», «Касимовская невеста», «Мой Есенин» и другие.