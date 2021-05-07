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Синоптики предсказали России «красную жару» летом
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представила карту прогноза с мая по июнь, на которой средняя температура в Северном полушарии ожидается выше нормы с вероятностью 70%.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представила карту прогноза с мая по июнь, на которой средняя температура в Северном полушарии ожидается выше нормы с вероятностью 70%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии карта закрашена красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, на территории Европейской России вероятность того, что температура окажется выше нормы, около 50%.

Ученый отметил, что прогноз ВМО для территории России совпал с прогнозом местных метеорологов, сделанным ранее.