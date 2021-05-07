В Рязани пенсионерку сбила «Приора»
ДТП произошло в четверг, 6 мая, на территории садового товарищества «Керамик». По предварительной информации, водитель 1987 года рождения на «Ладе Приоре» сдавал назад и сбил 69-летнюю женщину. Пострадавшая обращалась за медпомощью.
В Рязани пенсионерку сбила «Приора». Об этом сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло в четверг, 6 мая, на территории садового товарищества «Керамик».
По предварительной информации, водитель 1987 года рождения на «Ладе Приоре» сдавал назад и сбил 69-летнюю женщину. Пострадавшая обращалась за медпомощью.