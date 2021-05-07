Рязанские энергетики поздравили ветеранов с Днем Победы

Накануне 9 Мая сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» вместе с председателем профсоюзной организации филиала навестили ветеранов Великой Отечественной войны — работников компании и поздравили их с Днем Победы.

Накануне 9 Мая сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» вместе с председателем профсоюзной организации филиала навестили ветеранов Великой Отечественной войны — работников компании и поздравили их с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ветеранский состав филиала насчитывает двух участников войны и 12 тружеников тыла. Поддержка ветеранов — одно из приоритетных направлений социальной политики «Рязаньэнерго», сотрудники компании помогают пожилым людям материально и ежегодно навещают их. При общении со старшим поколением энергетики соблюдали санитарно-защитные нормы: пользовались масками, перчатками, а также анисептическими средствами.

Цветы и подарки вручили труженице тыла Марии Даниловне Размашкиной и ветеранам Василию Григорьевичу Хрипякову и Виктору Григорьевичу Юшину. Энергетики поздравили своих заслуженных коллег, пожелали им здоровья и поблагодарили за мирное небо над головой. Ветераны выразили признательность сотрудникам «Рязаньэнерго» за заботу и внимание.

«Очень приятно, что компания про нас не забывает. Работники каждый год молодые коллеги приходят к нам в гости и дарят подарки. Большое спасибо за это!» — сказал Виктор Григорьевич Юшин.

Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» также ежегодно принимают участие в благотворительном марафоне «Низкий поклон Вам, ветераны», перечисляя денежные средства для помощи ветеранам и труженикам тыла.