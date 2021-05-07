Рязанцы вновь пожаловались на водителей маршруток
Рязанка в соцсетях пожаловалась на водителя общественного транспорта. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 7 мая, в соцсетях.
Рязанка в соцсетях пожаловалась на водителя общественного транспорта. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 7 мая, в соцсетях.
По словам рязанки, водитель маршрутного такси №17 «игнорировал все сигналы светофоров, а на замечания пассажиров отвечал грубо».
«Как хочу, так и еду. Не нравится — выходите», — так отвечал на жалобы водитель.
В социальной сети женщина попросила контролировать деятельность водителей общественного транспорта.