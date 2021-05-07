Рязанцев приглашают на концерт цыганского трио

Цыганское трио «Лойко» выступит перед жителями и гостями города в среду, 12 мая. Концерт пройдет в кафе-клубе «Старый парк».

Цыганское трио «Лойко» выступит перед жителями и гостями города в среду, 12 мая. Концерт пройдет в кафе-клубе «Старый парк».

Трио «Лойко» — коллектив, созданный скрипачом-виртуозом Сергеем Эрденко в 1990-м году в Лондоне. За все время музыканты успели покорить лучшие сцены США и Европе. Для рязанцев цыганский коллектив сыграет свой репертуар впервые.

В программе для гостей прозвучат цыганские мелодии, а также балканская, еврейская, венгерская народная музыка, русские романсы в колоритной цыганской аранжировке.