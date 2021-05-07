\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
13°
Сбт, 08
Вск, 09
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.40 / 75.60 18:17
Нал. EUR 89.25 / 90.00 17:44
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
9 888
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
7 744
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
13 510
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
8 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев приглашают на концерт цыганского трио
Цыганское трио «Лойко» выступит перед жителями и гостями города в среду, 12 мая. Концерт пройдет в кафе-клубе «Старый парк».

Цыганское трио «Лойко» выступит перед жителями и гостями города в среду, 12 мая. Концерт пройдет в кафе-клубе «Старый парк».

Трио «Лойко» — коллектив, созданный скрипачом-виртуозом Сергеем Эрденко в 1990-м году в Лондоне. За все время музыканты успели покорить лучшие сцены США и Европе. Для рязанцев цыганский коллектив сыграет свой репертуар впервые.

В программе для гостей прозвучат цыганские мелодии, а также балканская, еврейская, венгерская народная музыка, русские романсы в колоритной цыганской аранжировке.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке или непосредственно перед концертом.