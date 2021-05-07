Россиянам рассказали, на сколько вырастет ставка по ипотеке

Россиянам рассказали на сколько вырастет ставка по ипотеке. Данные привел риелтор Алексей Силантьев в беседе с РИА ФАН.

Россиянам рассказали, на сколько вырастет ставка по ипотеке. Данные привел риелтор Алексей Силантьев в беседе с РИА ФАН .

По мнению эксперта, в 2021 году выдадут около 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей. В связи с этим ставки по ипотеке могут вырасти в пределах 7,5-8,5% на новостройки и 9-10% на вторичное жилье. Однако после этого она будет понижаться.

Риелтор напомнил, что в прошлом году ипотечная ставка сильно снизилась, что вызвало бурный рост цен — на 20-25% за четыре месяца.

«В связи с этим в данный короткий период времени с помощью увеличения ипотечной ставки ситуация должна нормализоваться. Поэтому временное повышение ипотечной ставки возможно. Но в долгосрочной перспективе она снизится», — добавил эксперт.

Он также отметил, что лоббировать понижение ипотечных ставок будет выгодно строительным компаниям — без этого они могут обанкротиться.