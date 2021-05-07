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Россиянам назвали лучшее время для употребления алкоголя
Россиянам рассказали, в какие часы алкоголь может быть «условно безопасен». Об этом главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал в беседе с РИА Новости.

Россиянам рассказали, в какие часы алкоголь может быть «условно безопасен». Об этом главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, алкоголь лучшего всего употреблять в вечернее время. Так он наиболее безопасен для организма.

«Человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать», — отметил врач.

Евгений Брюн уточнил, что на организме негативно сказывается употребление алкогольных напитков натощак. Из-за этого может случиться алкогольный удар. Поэтому важно сначала есть, а потом выпивать, делая большие промежутки между употреблением алкоголя.

«Если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой. Вредно выпивать натощак, особенно крепкий алкоголь», — заключил врач.