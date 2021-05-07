Россиянам дали советы по борьбе с постковидным синдромом

Россиянам дали советы по борьбе с постковидным синдромом. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Россиянам дали советы по борьбе с постковидным синдромом. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметил, что такой синдром выражается в усталости и выраженной слабости. При этом он может встречаться и у тех, кто тяжело перенес коронавирусную инфекцию, так и у тех, у кого болезнь прошла в легкой форме.

Врач посоветовал россиянам восстанавливаться после заболевания постепенно. Например, можно начать с пеших прогулок на небольшие расстояния — реабилитационные нагрузки должны быть щадящими и легкими.

Также эксперт порекомендовал упражнение, которое поможет восстановить легкие после болезни.

«Необходимо найти любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинать пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. Получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха — единица, длина выдоха — две единицы», — сказал Алексей Водовозов.