\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
13°
Сбт, 08
Вск, 09
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.9 / 74.55 14:43
Нал. EUR 89.25 / 89.85 11:12
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
9 745
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
7 623
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
13 389
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
8 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян призвали не затягивать с покупкой нового авто
Россиян призвали не затягивать с покупкой нового авто. Об этом заявил член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев в беседе с URA.RU.

Россиян призвали не затягивать с покупкой нового авто. Об этом заявил член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев в беседе с URA.RU.

Он отметил, что россияне могут не ждать снижения стоимости на автомобили. Такая ситуация сложилась из-за дефицита некоторых моделей.

«Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать», — пояснил он.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подчеркнули, что покупатели даже стали реже получать скидки на новое авто. При этом число кредитов, наоборот, выросло.

Российские дилеры предупредили, что ценник на новую машину продолжит расти. Во втором квартале 2021 года ожидается увеличение суммы на 2-7%.