Россиян призвали не затягивать с покупкой нового авто

Россиян призвали не затягивать с покупкой нового авто. Об этом заявил член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев в беседе с URA.RU.

Россиян призвали не затягивать с покупкой нового авто. Об этом заявил член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев в беседе с URA.RU .

Он отметил, что россияне могут не ждать снижения стоимости на автомобили. Такая ситуация сложилась из-за дефицита некоторых моделей.

«Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать», — пояснил он.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подчеркнули, что покупатели даже стали реже получать скидки на новое авто. При этом число кредитов, наоборот, выросло.

Российские дилеры предупредили, что ценник на новую машину продолжит расти. Во втором квартале 2021 года ожидается увеличение суммы на 2-7%.