Работники Рязанского приборного завода поздравили ветеранов с Днем Победы

Представители цехов, производственных комплексов и отделов АО «ГРПЗ» навестили бывших работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны (участников войны, тружеников тыла, работавших в годы войны на заводе) и бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) прошли мероприятия, посвященные 76-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Представители цехов, производственных комплексов и отделов АО «ГРПЗ» навестили бывших работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны (участников войны, тружеников тыла, работавших в годы войны на заводе) и бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Заводчане передали им поздравления с Днем Победы от генерального директора АО «ГРПЗ» Бориса Виноградова и денежные подарки.

«Меняются времена, но День Победы всегда был, есть и будет символом несгибаемой стойкости, самоотверженности и единения нашего народа, — отметил в обращении к ветеранам генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Мы, в свою очередь, должны сделать все, чтобы быть достойными наследниками Вашего поколения — поколения победителей! Низкий Вам поклон за победу в борьбе за свободу и независимость Родины! Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!»

7 мая состоялось торжественное возложение цветов к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти в честь Великой Победы. В нем приняли участие руководство АО «ГРПЗ», представители трудовых коллективов, Молодежного центра, а также заводчане — ветераны локальных войн. Память защитников Родины почтили минутой молчания.

«Аллею Славы» с Огнем памяти воздвигли в 2005 году к 60-летию Великой Победы у центральной проходной завода. На ней — имена 474 участников Великой Отечественной войны, которые работали в разные годы на предприятии и внесли значительный вклад в его развитие. В 2020 году на «Аллее Славы» появилась памятная плита с надписью: «В годы Великой Отечественной войны завод №463 (сейчас — Государственный Рязанский приборный завод) выпускал десантные планеры А-7, Г-11 и авиадетали». Так на мемориальном комплексе увековечен трудовой вклад коллектива АО «ГРПЗ» в приближение Великой Победы.

Днем ранее активисты Молодежного центра АО «ГРПЗ» возложили цветы к мемориальным доскам, установленным в городе Рязани на домах, в которых проживали трудившиеся на предприятии Герои Советского Союза и кавалер трех Орденов Славы. Ко Дню Победы Молодежный центр также приурочил онлайн-акцию «Мы помним». В социальных сетях — группе Молодежного центра АО «ГРПЗ» ВКонтакте и аккаунте в Инстаграм размещаются рассказы заводчан о боевом пути родных и близких в годы Великой Отечественной войны. В заводских подразделениях подготовили праздничные выпуски стенгазет.