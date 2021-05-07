Опубликованы фото с места ДТП под Чучковом с участием подростков

ИД «Пресса» опубликовало фото с места ДТП под Чучковом с участием подростков. По данным издания, водитель врезался в ограждение железнодорожного переезда. «Очередное ДТП за последние полгода, которое случается именно в этом месте. На этот раз в кювет на большой скорости вылетел автомобиль ВАЗ-1111 „Ока“. За рулем находился 14-летний аладьинский подросток. Вместе с ним в легковушке ехал его школьный товарищ из села Нижне-Мальцево. Оба уцелели и оба с ушибами обратились за медицинской помощью» — рассказал старший инспектор Шиловской ДПС Александр Никушин. По его словам, на машине стояли номера от уже утилизированного автомобиля. Напомним, ДТП произошло в четверг, 6 мая. ​