Рязанские подростки перевернулись на «Оке» с фальшивыми номерами
Рязанские подростки перевернулись на «Оке» с фальшивыми номерами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В четверг, 6 мая, около Чучкова 14-летний подросток на незарегистрированной «Оке» с фальшивыми номерами превысил скорость, врезался в барьер и перевернулся. В машине находился еще один 15-летний молодой человек. Оба обращались за медпомощью. Проводится проверка.
Рязанские подростки перевернулись на «Оке» с фальшивыми номерами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 6 мая, около Чучкова 14-летний подросток на незарегистрированной «Оке» с фальшивыми номерами превысил скорость, врезался в барьер и перевернулся. В машине находился еще один 15-летний молодой человек. Оба обращались за медпомощью.
Проводится проверка.