На въезде в Рязань образовалась пробка
В пятницу, 7 мая, на въезде в Рязань образовалась пробка. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы. По их словам, затор возник от Шумаши до солотчинского поста ДПС. Причиной пробки стало ДТП с участием уборочной техники. Согласно сервису «Яндекс. Карты» длина пробки около четырех километров.
В пятницу, 7 мая, на въезде в Рязань образовалась пробка. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
По их словам, затор возник от Шумаши до солотчинского поста ДПС. Причиной пробки стало ДТП с участием уборочной техники.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», длина пробки около четырех километров.