Мэрия рассказала, как Рязань отметит 9 мая

Мэрия рассказала, как Рязань отметит 9 мая. В пятницу, 7 мая, заместитель главы городской администрации Надежда Штевнина на рабочем совещании обсудила план мероприятий с руководителями курируемых структурных подразделений, ответственных за проведение празднования Дня Победы.

Мэрия рассказала, как Рязань отметит 9 мая. В пятницу, 7 мая, заместитель главы городской администрации Надежда Штевнина на рабочем совещании обсудила план мероприятий с руководителями курируемых структурных подразделений, ответственных за проведение празднования Дня Победы.

По словам начальника управления культуры Евгении Власовой, для рязанцев готовят более 60 мероприятий. Так, 9 мая по улицам областного центра пройдет колонна мобильных бригад. Рязанские коллективы начнут движение в 11.20 от площади Победы и проедутся по всем районам города для создания атмосферы праздника. Рязанцы смогут наблюдать движение машин из окон домов.

Кроме того, для жителей и гостей города заготовлены концертные программы, песни и танцевальные мелодии военных лет, тематические квесты, мастер-классы и выставки. Все они расположатся в ЦПКиО, Лесопарке и сквере имени Скобелева.

Праздник завершится красочным салютом, который начнется в 22.00. Мэрия обозначила точки, из которых праздничное пиротехническое шоу будет лучше всего наблюдать: с Первомайского проспекта от площади Победы до Троицкого моста; улицы Дзержинского начиная с пересечения с Первомайским проспектом и до улицы Татарской, улицы Типанова и улицы Семена Середы; Пожарного переулка, улицы МОГЭС, улицы Высоковольтной, Троллейбусного переулка, улицы Шевченко, улицы 2-й Железнодорожной, улицы Ленинского Комсомола, проезда Завражнова, улицы Пушкина и переулка 1905 года.