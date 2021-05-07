Скончалась главбух Касимовского ММЦ Людмила Государева
Прощание состоится 8 мая в касимовском кафедральном соборе в 9:00.
Скончалась главбух Касимовского ММЦ Людмила Государева. Об этом сообщает больница в соцсетях.
«Коллектив скорбит по поводу преждевременной кончины главного бухгалтера — Государевой Людмилы Анатольевны. Людмила Анатольевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии и мудрости. Мы всегда запомним ее жизненную энергию, высокие душевные и человеческие качества. Светлая память о ней сохраниться в наших сердцах навсегда», — говорится в сообщении.
Прощание состоится 8 мая в касимовском кафедральном соборе в 9:00.