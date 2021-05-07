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В ДТП с «Ленд Крузером» под Рязанью пострадал подросток
В четверг, 6 мая, на 24-м километре трассы Ласково-Деулино 70-летняя женщина на Suzuki SX4 врезалась сзади в Toyota Land Cruiser под управлением 26-летнего мужчины. После удара Suzuki перевернулась и улетела в кювет. Пострадали водитель и 17-летняя пассажирка Suzuki.

В ДТП под Рязанью пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 6 мая, на 24-м километре трассы Ласково-Деулино 70-летняя женщина на Suzuki SX4 врезалась сзади в Toyota Land Cruiser под управлением 26-летнего мужчины. После удара Suzuki перевернулась и улетела в кювет.

Пострадали водитель и 17-летняя пассажирка Suzuki.