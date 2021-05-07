В Рязанской области от коронавируса умерли еще три человека
По данным федерального оперштаба, в Рязанской области COVID-19 обнаружили еще у 42 человек. Всего за время пандемии заболел 28 131 житель региона. За сутки в статистику вошли три скончавшихся. Всего от коронавируса в области умерли 468 жителей. Выздоровели еще 44 человека, всего — 26 590
По данным федерального оперштаба, в пятницу, 7 мая, в Рязанской области COVID-19 обнаружили еще у 42 человек.
Всего за время пандемии заболел 28 131 житель региона. За сутки в статистику вошли три скончавшихся. Всего от коронавируса в области умерли 468 жителей. Выздоровели еще 44 человека, всего — 26 590