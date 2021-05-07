Скончался народный артист России Владимир Качан
Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил СМИ художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. «Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса», сказал Райхельгауз.
Скончался народный артист России Владимир Качан. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает РИА Новости.
Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил СМИ художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса», сказал Райхельгауз.
О похоронах и прощании сообщат позже.